Čitateľom chcem svojimi článkami ukázať najlepších hercov-komikov. Od éry nemého filmu, cez medzivojnové obdobie až po súčastnosť.

52 Komikov a spol.

Mack Sennet

Tento skvelý dokument o komikoch nemej éry filmu, sa vysielal na televíznych obrazovkách od roku 1970 a ako komentátor nás sprevádzal nezabudnuteľný František Filipovský. (Spomínam si ako som už pol hodinu pred vysielaním čakal pred televízorom, aby som nič nezmeškal). Dokonale a s eleganciou nám ukázal najlepšie hviezdy doby kedy filmy boli čierno-biele a hlavne nemé. Film sprevádzaný klavírom vyjadroval to, čo ľudia potrebovali, smiech . Európa mala tiež svoje filmové hviezdy, ale jednotkou pre celý svet sa stali USA. Prvé filmové štúdiá vznikli v New Yorku a New Jersey. Tu sa natáčala väčšina filmovej produkcie. Problémom bolo ale počasie. Filmári potrebovali čo najviac slnka a to sa v New Yorku a jeho okolí správalo nevyspytateľne. Producenti pátrali po miestach s čo najväčším výskytom slnečných dní. A objavili južnú Kaliforniu, konkrétne Hollywood s pomarančovými plantážami. A tak sa v rokoch 1908 začalo veľké sťahovanie filmových štúdii. Čoskoro sa Hollywood stalo miestom, kde sa vyrábali všetky najpopulárnejšie filmy tej doby. Režiséri ako David Wark Griffith, Mack Sennet točili filmy ako na bežiacom páse. Filmové plátna nám ukazovali tváre hercov z ktorých sa čoskoro stali svetové hviezdy. A práve o týchto hviezdach sa tu dočítate. Budú to herci nielen z éry nemých filmov, ale aj z ďalších období kedy sa Hollywood tvaroval až do dnešných čias. Ponúknem vám 52 najlepších komikov ktorí nás rozosmievali alebo nás ešte stále rozosmievajú.